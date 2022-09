Alessandro Antonello, ad Inter: "Il nuovo stadio di pronto nel 2027 o 2028"

Il nuovo stadio di Milano sara' pronto "nel 2027 o 2028". E' la previsione dell'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, fornita ai giornalisti sui tempi di apertura dell'impianto. "Prevedibilmente i cantieri per il nuovo stadio inizieranno nell'ultimo semestre del 2024", ha premesso. Non ci sembrano invece essere dubbi sullo svolgimento allo stadio Giuseppe Meazza della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina: "Non ci sono i tempi tecnici per avere il nuovo stadio prima del 2026", ha precisato il dirigente