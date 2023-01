Alessandro Del Bono rapinato dell'orologio. A Milano colpo da 40mila euro

E’ stato rapinato dell’orologio da 40mila euro Alessandro Del Bono, mministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici e marito della showgirl italo-tunisina Afef Jnifen.

Stava rincasando quando un uomo con il casco intergrale ha spaccato il finestrino dell'auto

L’imprenditore si trovava in Ferrari a Milano, in corso Monforte, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 10 gennaio. Stava rincasando quando un uomo con il casco intergrale ha spaccato il finestrino dell'auto, forse con il calcio di una pistola. Poi gli ha sottratto dal polso l’orologio Patek Philippe in oro bianco, modello 5140, del valore di 40mila euro. Il rapinatore ha poi fatto perdere le tracce di sé.

Sull'episodio indaga la Squadra Mobile di Milano

Del Bono, che ha denunciato l'accaduto alla polizia, ha anche riferito della presenza, nei paraggi, di altri due scooter con altrettanti motociclisti. Sull’episodio indaga la Squadra Mobile di Milano.