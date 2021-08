Alessandro Enriquez, un pop up resort tra moda, glamour e musica





Il designer Alessandro Enriquez, sciliano di origine ma milanese d'adozione, per raccontare il suo dna creativo questa volta ha dato vita a un format del tutto nuovo, unendo il mondo dei resort e dell’hotelerie. E così, grazie alla collaborazione del gruppo siciliano Mangia’s, ha dato vita a un eclettico "Enriquez Resort", un pop up resort in formato personalizzato che il designer ha curato in ogni minimo dettaglio, soprattutto dal punto di vista digitale coinvolgendo, influencer e amici della moda che hanno dato vita in agosto a un vero e proprio palinsesto digitale da osservare e gustare attraverso i social. Un'attività fashion in formato digitale che ancora di più in questo particolare momento storico dimostra come sia importante unire diversi mondi, nella moda come nella comunicazione.



Enriquez ha scelto due location uniche in Sicilia, il Pollina Premium Resort e il Favignana Premium Resort, entrambe strutture che Alessandro ha studiato con la famiglia Mangia per realizzare insieme delle cene musicali “all’italiana” , spiagge personalizzate, allestimenti scenici realizzati con i tessuti della sua collezione alternati da luminarie variopinte che hanno fatto da cornice a ricette preparate a quattromani con gli chef dei resort, come la Tartare di Tonno di Favignana e palo di Fico D’India.



Non potevano mancare le gli showcooking con prodotti locali nei quali Enriquez ha coinvolto tuttigli ospiti tra cui le influencer Michela D’angelo, Chiara Baratello, Paola Bettinaglio, i designer Amedeo Piccione e Salvo Rizza, i blogger più televisivi come Claudio Sona, la modella curvy e scrittrice Giulia Accardi, la giornalista coreana Hee Won Kim e tra i tanti.



In abbinamento durante le cene lo stilista ha scelto drink realizzati dai migliori mixologist a base di Belvedere Vodka e il nuovo Jack Daniel’s alla mela verde. Da tutte queste emozioni, colori e paesaggi fiorati Alessandro ha creato, con la piccola e attenta realtà siciliana Profumi Private Label, una fragranza dalle note fiorate alternate dall’agro del limone e il pepe nero abbinato abilmente al geranio, grazie anche alla signora Floriana, la capostipite della famiglia Mangia e fondatrice del gruppo dei resort