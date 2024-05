Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo, si sente male in carcere

Ergastolo ad Alessia Pifferi per la morte della figlia Diana

Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso ieri la Corte di Assise di Milano. La difesa, aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che Pifferi non aveva intenzione di uccidere la figlia e sottolineando che il reato commesso era 'abbandono di minore'. Per il pm si è trattato di una "sentenza giusta, una prima tappa verso l'accertamento della verita'. Ho visto una donna che ha recitato una parte, mi aspettavo l'ergastolo".

Alessia Pifferi, si è sentita male in carcere

Secondo quanto riporta Fanpage.it Alessia Pifferi si sarebbe sentita male questa mattina presto e la sua avvocata, Alessia Pontenani, sarebbe subito corsa a San Vittore per accertarsi delle condizioni di salute della sua assistita.

Pifferi, la sorella: "I giudici hanno fatto quello che è giusto"

''Non so dirvi cosa provo, spero che Diana possa volare via in pace. I giudici hanno fatto quello che è giusto perché mia sorella non ha attenuanti''. Sono le prime parole con cui Viviana PIFFERI, sorella dell'imputata, commenta la sentenza all'ergastolo per Alessia per aver lasciato morire di stenti la figlia di soli 18 mesi. "Diana e' nel mio cuore, la porto con me. E' una sentenza giusta, deve pagare. Se si fosse pentita mi avrebbe detto 'mamma scusa di quello che ho fatto'", ha poi aggiunto la madre dell'imputata, Maria Assandri.