Alessia Pifferi, nelle chat l'ombra di abusi sessuali. L'interrogatorio

Sarà interrogata domani nel carcere milanese di San Vittore dagli inquirenti Alessia Pifferi, la 37enne in carcere dal 21 luglio per aver abbandonato in casa per 6 giorni la figlia di meno di un anno e mezzo morta di stenti. La donna è accusata di omicidio volontario, ma anche indagata per l'ipotesi di reato di corruzione di minorenne.