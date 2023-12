Alfa Romeo Milano, Mazzei (Lista Sala): "Ma noi i suv non li vogliamo..."

Alfa Romeo omaggia il capoluogo lombardo battezzando Milano il suo nuovo B-Suv. Ma in città ci sono segnali di polemica. Che sinora stanno facendo discutere soprattutto chi si occupa del settore automotive. Cosa sta succedendo? Il consigliere della lista Sala Marco Mazzei, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell'utilizzo di automobili e mezzi a motore in generale, ha espresso sul nuovo social Threads le sue perplessità per l'annuncio della casa automobilistica. "Proprio mentre stavo pensando di presentare un ordine del giorno per impedire l'accesso a Milano ai Suv, ecco che arriva Alfa Romeo che chiama Milano il suo prossimo SUV. Cavolo, mi dispiace rovinarvi la presentazione di aprile, ma forse potreste giocare di creatività e rinominarlo iononentroaMILANO", ha scritto il consigliere di maggioranza.

Alfa Romeo Milano, polemiche per le parole di Mazzei

Un commento certamente ironico ma che esprime una posizione chiara. E che ha già avviato un piccolo dibattito. L'Alfa Milano sarà presentata ad aprile 2024. La nuova Sport Urban Vehicle sarà una Suv compatta con una lunghezza attorno ai 4 metri e 20 centimetri. Il telaio multienergia consentirà all’Alfa Romeo di proporre la nuova Suv sia in versione elettrica, sia con motori termici, riferisce Quattroruote.