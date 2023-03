Alfredo Cospito ha avuto una crisi cardiaca. "Ha rischiato di morire"

Alfredo Cospito ha rischiato di morire per una crisi cardiaca e rischia di avere danni neurologici irreversibili. E' quanto sarebbe emerso, stando al racconto dell'anarchico ricoverato al San Paolo all'avvocato Bendetto Ciccarone, da un'elettromiografia a cui e' stato sottoposto nelle ultime ore. "Gli e' stato detto che rischia una paralisi per tutta la vita e comunque dei danni irreversibili potrebbero gia' essere intervenuti e non e' detto che recuperi la funzionalita' che aveva prima".

Negli ultimi giorni, sempre stando a quanto riferito da fonti della difesa, Cospito fatica a camminare a causa di un problema al piedo dovuto alla carenza di vitamine.

"Alfredo mi ha detto che poco prima del nostro colloquio ha avvertito un tremore alla mano e un dolore al petto e ha avvisato la guardia" - ha raccontato l'avvocato Ciccarone al collega Flavio Albertini Rossi, titolare della difesa di Cospito -. Dopo dieci minuti e' arrivata l'infermiera col medico urlando e dicendo che avevano visto dal monitoraggio un problema. Erano molto preoccupati e dicevano che stava morendo. Gli hanno somministrato il potassio con l'ago a farfalla che ha sempre in vena perche' secondo i medici bisognava intervenire subito. Alfredo ha aggiunto di avere visto un foglio col tracciato del cuore da cui si vedeva un grosso sbalzo. Poi la situazione e' rientrata e si e' stabilizzata".