Ali di Leonardo torna a Ponte Lambro con le uova di Pasqua

Nonostante la mancanza di una sede operativa nel quartiere di Ponte Lambro, l'associazione Ali di Leonardo continua ad operare con dedizione per i più bisognosi. Giovedì 28 marzo, alle ore 17.30, i volontari torneranno a Ponte Lambro per un evento speciale: la distribuzione di uova di Pasqua ai bambini e alle persone fragili del quartiere.

Gabriella Scimieri (Ali di Leonardo): "Qui abbiamo trovato l'umanità"

Gabriella Scrimieri, Presidente Associazione Ali Di Leonardo Odv, esprime il legame profondo con Ponte Lambro e la sua comunità: "Il nostro cuore è rimasto tra la gente di Ponte Lambro, dove abbiamo incontrato l’umanità tra gli abitanti delle case popolari. Dignità e gentilezza dentro la fatica e il disagio che molti vivono ogni giorno della loro vita. Ali di Leonardo ha sempre portato a queste persone sostegno e aiuto, per questo ha deciso di tornare nel quartiere per donare le uova di Pasqua ai bambini, grazie all’associazione Sedicimedia e ai ragazzi della Curva del Milan”.

Sedicimedia APS: l'impegno per le fasce deboli della società

Sedicimedia APS è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro fondata nella primavera del 2019 da sette amici e professionisti provenienti da diverse parti d'Italia. Il suo obiettivo principale è offrire supporto alle fasce più vulnerabili della società. Ciò avviene attraverso un costante dialogo con le comunità in cui opera e con le istituzioni locali, ascoltando attentamente le loro esigenze e collaborando attivamente per trovare soluzioni concrete.

Uova di Pasqua solidali: un dono della Farmacia Manca

Le uova saranno generosamente donate presso la Farmacia Manca, via Giacinto Menotti Serrati 12, a Milano. La scelta di questa farmacia non è casuale: il dottor Marco Manca e sua moglie, la dottoressa Marilena Tenconi, da sempre si sono dedicati ad assistere le famiglie del quartiere. Con una profonda conoscenza della storia locale di Ponte Lambro, sono stati costanti alleati nell'aiutare coloro che si trovano in difficoltà. Come sottolinea la Presidente Scrimieri, "Hanno sempre compreso l'importanza di costruire una rete solida per sostenere le famiglie bisognose".