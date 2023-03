Alì Farahzad alla mostra LèggereLineeLeggère alla Permanente di Milano

La mostra LèggereLineeLeggère alla Permanente di Milano

E' aperta al pubblico sino al 24 marzo la mostra artistica "LèggereLineeLeggère - La visione artistica oltre la realtà dell’oggi", annuale dei soci artisti della Permanente di Milano dedicata alle problematiche estetiche del mondo contemporaneo.

Con il patrocinio del Comune di Milano e a cura della Commissione Artistica 2022-2023, composta da Angela Maria Capozzi, Carlo Catiri, Massimo Romani, la rassegna presenta oltre centocinquanta opere, tra pittura, scultura, fotografia e installazioni.

L'elemento conduttore della mostra è il tema della linea

Il tema della linea come elemento conduttore è posto come un richiamo segnico che esprime l’idea artistica prima ancora della sua realizzazione creativa. Un filo sottile che lega pensiero, sentimento e forma. Volubile e capricciosa, materica ma impalpabile la linea si esplicita per la sua forma in una sequenza di punti impazziti o razionali. Quando pensiamo di averla catturata ce la ritroviamo dove non ci si aspetta di vederla e questa mostra ci costringe a inseguirla e tentare di catturarla anche con il solo pensiero.

Alla Permanente di Milano anche Alì Farahzad

Tra gli artisti espositori figura anche Alì Farahzad, nato a Sari in Iran e laureato in Graphic Arts nel 1978 all’università di Teheran per poi ottenere nel 1987 la laurea in pittura presso l'Accademia di Brera a Milano. Negli anni è stato protagonista di nuerose prestigiose esposizioni a Milano e non solo ed è stato il fondatore nel 2015, assieme al filosofo Massimo Donà ed al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, di InvoluntaryArt.

Apertura al pubblico 10-24 marzo 2023

Orari dal lunedì al sabato, 10.00-13.00; 14.30-18.00

Sede: Museo della Permanente, via Turati 34, Milano

ingresso libero