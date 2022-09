"All'Antico Vinaio" fa il bis a Milano.La "schiacciata" arriva in Stazione

L'Antico Vinaio arriva anche in Stazione Centrale a Milano. Da lunedì 12 settembre, alle 10, inizierà una nuova avventura per l'ormai noto locale specializzato nella vendita della schiacciata, la tipica focaccia toscana.

L'Antico Vinaio, la seconda sede a Milano

L'Antico Vinaio apre la sua seconda sede dopo quella in via Lupetta, 12, a due minuti a piedi dal Duomo. Nel giorno della sua apertura, fu presa d'assalto a partire dalle 5,30 del mattino.

Cosa è "L'Antico Vinaio"

La storia dell’Antico Vinaio inizia nel 1991, quando la famiglia Mazzanti prende in gestione una piccola rosticceria in via dei Neri, centro storico di Firenze, a 250 metri dalla Galleria degli Uffizi.

Pochi anni dopo avviene il primo evento chiave: i proprietari decidono infatti di allargare la loro attività prendendo in gestione anche il locale di fronte alla rosticceria, una vineria storica, che esisteva da oltre cent’anni. E che aveva come nome proprio l’Antico Vinaio.L'aspetto è quello di una tipica osteria classica osteria nella quale vengono serviti vino, salumi e piccoli piatti veloci. Ma a renderlo popolare è la schiacchiata.

Dopo l’apertura del secondo locale il successo del Vinaio aumenta notevolmente e si espande prima in Italia, con sedi a Roma, Torino, Milano e poi all'estero, a New York e Los Angeles. Un successo internazionale per il proprietario Tommaso Mazzanti.