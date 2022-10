All'ospedale di Varese gli stessi pannelli della Torre dei Moro bruciata

I pannelli dell'ospedale di Varese sono gli stessi della Torre dei Moro andata a fuoco a Milano

Appena ricevuta la notizia dello stato di non sicurezza dei pannelli che rivestono le facciate del padiglione Michelangelo dell'ospedale Del Ponte di Varese il consigliere regionale e capogruppo del Pd in commissione sanita' Samuele Astuti ha subito interpellato nel merito l'Asst Sette laghi e la Regione. La scoperta che "il materiale delle coperture e' simile a quello usato per la Torre dei Moro, il grattacielo andato a fuoco a Milano il 29 agosto del 2021, non puo' non preoccupare", spiega il consigliere dem in una nota. Per questo innanzitutto "ho inviato una richiesta di accesso agli atti all'Asst Sette laghi in modo da poter studiare il bando di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione - prosegue - la lettera di aggiudicazione, il progetto di ristrutturazione, il cronoprogramma del lavoro ed eventuali attestazioni di urgenza dei lavori".

Interrogazione per controllare tutti gli ospedali lombardi

"Ho, inoltre, fatto un'interrogazione alla giunta per chiedere un controllo dei pannelli sulle facciate di tutti gli ospedali lombardi recentemente ristrutturati - ha poi concluso - i controlli della Procura di Milano hanno rilevato che i pannelli sotto inchiesta per l'incendio di via Antonini sono stati venduti anche a ospedali. Credo quindi doveroso svolgere i controlli al piu' presto".