Youth4Climate e Pre Cop26: Milano diventa capitale del clima

Dal 28 settembre a giovedì 30 si terrà la Youth4Climate, la conferenza del giovani sul clima: un evento nuovo, voluto appositamente dal governo italiano. Quest'ultimo per il 2021 organizza insieme alla Gran Bretagna la conferenza annuale sul clima dell'Onu, la Cop26. Alla Youth4Climate quattrocento giovani da tutto il mondo, due per paese, discuteranno della crisi climatica e di come affrontarla. L'Italia - riporta l'ANSA -sarà rappresentata dagli attivisti Federica Gasbarro e Daniele Guadagnolo.

Oggi alle 10 interverrà Greta Thunberg. Parleranno anche i ministri italiani della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Mercoledì 29 al mattino interverrà il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.Giovedì 30, i giovani della conferenza presenteranno il loro documento finale sul clima all'apertura della Pre-Cop26, l'evento preparatorio della Cop26 (che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre). Giovedì mattina saranno presenti al Mico Sergio Mattarella e Mario Draghi, e interverranno da remoto il premier britannico, Boris Johnson, e il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Lo Youth4Climate si chiuderà alla sera del 30 con il concerto Music4Climate: si esibiranno Nina Zilli, Daniele Silvestri, Michele Bravi, Andrea Appino, Martina Attili, AY Young, Federica Carta, Diego Mancino, Violante Placido, Greta Scarano, Selton, Wrongonyou.I lavori della Pre-Cop26 proseguiranno i due giorni successivi, venerdì 1/o ottobre e sabato 2. Parteciperanno i ministri dell'Ambiente di una cinquantina di Stati e rappresentanti dell'Onu e delle sue agenzie ambientali. I lavori si concluderanno sabato 2 ottobre, con una conferenza stampa del ministro Cingolani e del presidente britannico della Cop26, Alok Sharma.

All4Climate, 522 eventi per salvare il Pianeta

Sono stati 522 gli eventi selezionati nell'ambito del programma All4Climate-Italy2021, un'iniziativa che punta a promuovere un percorso finalizzato al confronto e al dialogo sulle sfide e le buone pratiche legate al tema dei cambiamenti climatici e agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. La maggior parte degli eventi si è svolta negli ultimi mesi ma dal 27 settembre alla fine della settimana, che segna il termine del programma, è in cartellone un ''gran finale'' con ben 190 iniziative e manifestazioni. L'iniziativa è stata promossa dal Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con Connect4Climate, il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici della Banca Mondiale, assieme al Comune di Milano e alla Regione Lombardia. Si è così realizzato un intensissimo percorso di eventi attraverso enti pubblici e privati che hanno offerto un contributo in vista dei due appuntamenti preparatori della Cop26 che l'Italia ospita a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre 2021: l'evento preparatorio (Pre-Cop) e l'evento internazionale dedicato ai giovani 'Youth4Climate2021: Driving Ambition'.

L'obiettivo di 'All4Climate' è stato quello sostenere tutti quei cittadini, associazioni e aziende sensibili alla promozione della tutela ambientale, che hanno posto il tema dei cambiamenti climatici al centro della propria azione, supportando lo scambio e la diffusione di idee ed attività utili a consolidare l'alleanza tra il sistema pubblico e privato nel campo dell'ambiente e dell'economia. Una vera e propria chiamata all'impegno per sostenere la lotta ai cambiamenti climatici rivolta ad aziende, associazioni, enti pubblici e privati, scuole ed università e tutta la società civile che hanno risposto con centinaia di proposte. Tra tutte le proposte presentate, il ministero della Transizione Ecologica ha selezionato quelle che, per qualità e rilevanza, sono entrate a far parte del Programma 'All4Climate - Italy2021' ovvero il calendario ufficiale degli appuntamenti che avranno luogo in Italia e all'estero in vista della Pre-Cop e dell'evento 'Youth4Climate2021: Driving Ambition'.

Delle 522 proposte selezionate, il 65% dei proponenti è italiano (50% privati, 15% pubblici), il 35% degli eventi è stato proposto da stranieri (20% privati, 15% pubblici). Fra i privati la quota più rilevante di eventi, oltre la metà del totale degli eventi totali del programma, è stata organizzata da Ong Associazioni, ma una percentuale significativa è stata ad appannaggio di aziende. Fra il pubblico la quota maggiore di iniziative dall'Italia è giunta da Università, scuole ed enti di ricerca, mentre dall'estero la più rilevante partecipazione al programma da parte degli enti pubblichi è arrivata dalle organizzazioni internazionali.

Sono state presentate proposte, per organizzare diverse tipologie di eventi (tavole rotonde, workshop, mostre fotografiche, eventi musicali e teatrali nonché manifestazioni cinematografiche o sportive ecc..) che hanno affrontato temi quali: soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni a livello di città ed ambiti territoriali; azioni ed impegni per politiche di mitigazione/adattamento; impegno globale dei giovani e azioni educazione sul clima; divulgazione scientifica sul tema del cambiamento climatico.