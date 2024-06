Il progetto Dream di A2A: “FLOW. La Fonte che dà spettacolo”

Dopo il grande successo del settembre scorso, con il progetto “Dream”, la Fonte di Mompiano di Brescia sarà nuovamente cornice di una iconica installazione artistica di Teatro Idra per Banco dell’Energia e A2A: “FLOW. La Fonte che dà spettacolo”. L’appuntamento è per il prossimo settembre, dal 21 al 29: confermata la direzione artistica del Teatro Idra con Daniele Milani, ideatore del progetto, autore e regista e Stefano Mazzanti, artista visivo e light designer. La grande novità è la partecipazione al progetto del maestro del jazz Paolo Fresu, autore delle musiche originali. L’installazione, unione di luci, musica e voce narrante, condurrà lo spettatore all'interno di un percorso dove la nostra vita è paragonata ad un fiume che scorre e ogni istante diventa una goccia d'acqua che fugge senza nessuna possibilità di essere fermata, da qui l'esortazione a vivere ogni attimo intensamente e in armonia con la natura.

Atmosfere suggestive fin dall’epoca romana

La location d’eccezione sarà la Fonte di Mompiano, protagonista della storia di Brescia fin dall’epoca romana e utilizzata per l’approvvigionamento idrico dall’VIII secolo, per volere di Re Desiderio. Ancora oggi la Fonte dona acqua alla Leonessa, oltre ad essere un’importante testimonianza della storia della città. Anche per questo, oltre che per le sue atmosfere suggestive, viene ammirata ogni anno da migliaia di visitatori. “FLOW”, oltre ad animare di luci e suoni la Fonte di Mompiano, contribuirà a raccogliere fondi per i progetti della Fondazione Banco dell’Energia nata per aiutare le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica (per maggiori informazioni www.bancodellenergia.it). Paolo Fresu ha aderito con entusiasmo al progetto, anche in relazione alle sue finalità benefiche. Come anteprima dell’evento di settembre, Fresu sarà protagonista, insieme a Daniele di Bonaventura, della Charity Jazz Night del Banco dell’energia che si terrà al Teatro Romano di Brescia, nella zona archeologica della città, il 12 luglio 2024 alle ore 21.30. L’iniziativa, che regalerà al pubblico un’indimenticabile serata musicale immersa nella storia della città, è realizzata da Teatro Idra per Fondazione Banco dell’energia e A2A, in collaborazione con Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei.

Un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria

Un concerto di grande effetto che vivrà di poesia, intimismo e di quelle piccole cose capaci di raccontare i colori dell'universo musicale contemporaneo. I biglietti saranno prenotabili a partire da oggi, 21 giugno, al link di Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/paolo-fresu-e-daniele-di-bonaventura/238712. Gli incassi della serata saranno devoluti alla Fondazione Banco dell’Energia. “Dopo il grande impegno per contribuire a sostenere Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, siamo felici di poter continuare a proporre progetti artistici importanti in una città ricca di storia e cultura come Brescia, facendo rete con gli attori del territorio - dichiara Roberto Tasca, Presidente di A2A-. Il sostegno al mondo della cultura è uno dei valori di A2A, in linea con il nostro essere una Life Company. Se poi godere insieme della bellezza dell’arte è anche un’occasione per non dimenticare coloro che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità, facendo una piccola donazione a Fondazione Banco dell’energia, l’operazione è ancora di maggiore valore”.

Mazzoncini: "Lo scorso anno abbiamo investito 130 euro ad abitante"

“La Fonte di Mompiano è non solo un luogo amatissimo dai bresciani, è anche un elemento iconico per una Life Company come A2A, un’azienda che si prende cura di un elemento essenziale per la vita come l’acqua – spiega Renato Mazzoncini, AD di A2A -. Il nuovo percorso con vetrate panoramiche che abbiamo realizzato lo scorso anno, consente ai visitatori di “entrare” fisicamente nella fonte. “Flow”, l’installazione artistica prevista per il prossimo settembre, renderà questo luogo magico ancora più suggestivo. Sarà anche un’occasione per riflettere sulla gestione della risorsa idrica. Noi, come A2A, abbiamo moltiplicato gli investimenti per ridurre le perdite di rete e garantire la corretta depurazione: lo scorso anno abbiamo investito 130 euro ad abitante, più del doppio della media nazionale”.

Castelletti: “Brescia continua ad affermarsi come produttrice d’arte e cultura”

"Lo scorso anno A2A ha illuminato la Fonte di Mompiano, rendendola a tutti gli effetti uno dei nuovi luoghi d'arte della città, ora replica proponendo un'installazione luminosa impreziosita dalle musiche originali di Paolo Fresu – commenta la sindaca di Brescia Laura Castelletti -. Brescia continua ad affermarsi come produttrice d'arte e di cultura di alto livello anche dopo BgBs2023 e devo ringraziare A2A che ha creduto fortemente nella scommessa della Capitale e oggi continua a proporre eventi di grande interesse alla città. La Fonte di Mompiano come nuovo luogo dell’arte è una delle eredità che ci ha lasciato il 2023 e sono felice che possa essere valorizzata con appuntamenti di rilievo come questo. Notevole sarà anche la serata dal vivo che Fresu ci regalerà al Teatro Romano il prossimo 12 luglio: un concerto jazz sotto le stelle e immerso nel cuore della nostra storia più antica, un vero gioiello da non perdere anche per le sue finalità benefiche. Brescia si conferma città d’arte e cultura, con progetti unici e originali”.

Zani: “Sinergie positive tra enti generano ricadute positive per i cittadini”.

“Per Idra Teatro è un piacere supportare per il secondo anno di fila A2A nella valorizzazione di un luogo iconico come la Fonte di Mompiano – conclude Giovanni Zani, presidente di Teatro Idra -. A livello produttivo, il progetto FLOW dimostra che oggi è possibile creare sinergie positive fra enti culturali e aziende attente al territorio, generando ricadute positive per i cittadini. Una formula molto innovativa che pone la nostra città all’avanguardia in ambito culturale”.

Fondazione Banco dell’energia

Fondazione Banco dell’energia è un ente senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere, attraverso il meccanismo della solidarietà indiretta, persone e famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale, ponendo particolare attenzione al tema della povertà energetica. Dal 2016 Banco dell’energia ha raccolto e donato oltre 10 milioni di euro e aiutato più di 13.000 famiglie, operando attraverso interventi in sostegno di persone in difficoltà e iniziative formative e di sensibilizzazione per aumentare la cultura e la consapevolezza sui consumi e l’efficientamento energetico. Tra queste, il Manifesto “Insieme per contrastare le povertà energetica”, a cui hanno aderito oltre 70 stakeholder tra aziende, organizzazioni del terzo settore, associazioni e istituti di ricerca, network che garantisce la realizzazione di numerosi progetti di solidarietà su tutto il territorio nazionale. Fanno parte del Board della Fondazione Banco dell’energia, oltre ai Soci Fondatori A2A e le sue Fondazioni AEM, ASM e LGH, anche Edison, Eni Plenitude ed Iren.

Dal 2008 Idra Teatro

È un teatro contemporaneo e d’innovazione nel cuore di Brescia, nato nel 2008 dalla trasformazione di una compagnia di professionisti in residenza teatrale permanente. Le principali aree di azione sono residenza artistica multidisciplinare, formazione in arti performative su diversi livelli e organizzazione di attività artistiche. Tra le principali attività che realizza spicca Wonderland Festival, dedicato ai nuovi linguaggi delle arti performative, riconosciuto dal 2014 come ente di importanza regionale dalla Regione Lombardia e dal 2015 sostenuto dal Mibact e il circuito CI.T.T.À Dolci che fomenta la decentralizzazione della cultura nella provincia di Brescia. Nel 2015 dà vita ad IDRA Factory scuola di teatro e arti performative che organizza corsi, seminari ed attività formative nel e con il teatro e nel 2022 avvia IdrAziende, ramo dedicato alla formazione, produzione ed organizzazione eventi per le aziende. In questi anni IDRA Teatro ha realizzato un lavoro attento e dedicato alla creazione artistica all’insegna dell’indipendenza produttiva e al legame con il territorio, che ha portato una crescita costante e a posizionarsi sia nel circuito nazionale che quello internazionale, specialmente europeo.