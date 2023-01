Alla IULM: il nuovo laboratorio dedicato all’Intelligenza Artificiale

Mercoledì 25 gennaio alle 11.00 nel Campus dell’Università IULM sarà inaugurato lo spazio fisico dello IULM AI Lab, il laboratorio dedicato all’Intelligenza Artificiale dell’Università. La struttura, nata come spin-off dell’ateneo è finalizzata a diffondere la cultura dell’innovazione relativa all’Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie sia per attività di marketing e comunicazione aziendale, quanto per offrire opportunità di ricerca avanzata ai docenti e agli studenti dell’ateneo milanese.

Un attore della compagnia teatrale Naufraghi Inversi reciterà alcuni stralci dei Canti di Dante

Alle 11.00 nell’edificio IULM 6, in via Carlo Bo, 7 sarà possibile vivere un’esperienza in cui si incontrano le tecnologie dell’Intelligenza Artificiale e i versi della Divina Commedia. Un attore della compagnia teatrale Naufraghi Inversi reciterà alcuni stralci dei Canti di Dante accompagnato da immagini e colonna sonora generate dall’Intelligenza artificiale frutto della collaborazione tra i team di IULM AI Lab e NTT Data.

Alle 12.00 al taglio del nastro di IULM AI Lab – che si trova al piano terra dell’edificio IULM 2, in via Carlo Bo, 8 – parteciperà anche il MetaHuman di IULM AI Lab, sviluppato in collaborazione con Relatech, QuestIT e un gruppo di laureandi del corso di Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale, Impresa e Società dell’Università IULM coordinati dal team dello IULM AI Lab. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link. Seguirà un rinfresco.