Alla Scala la Serata Straordinaria per la Fondazione Francesca Rava

Teatro pieno per la tradizionale Serata Straordinaria del Teatro alla Scala di Milano a favore della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, che dal 2000 aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Un evento speciale e indimenticabile che ha visto sul palco i Cameristi della Scala con Angela Hewitt, direttrice e pianista. Tra le pianiste più conosciute a livello mondiale, Angela Hewitt, appare regolarmente in recital e con le più importanti orchestre in Europa, nelle Americhe, in Australia e in Asia. Nel 2020 ha ricevuto la Medaglia Bach della Città di Lipsia: un grandissimo onore che per la prima volta, nei suoi 17 anni di storia, è stato assegnato a una donna.

Tra i numerosi vip presenti, anche Martina Colombari e Billy Costacurta

La Fondazione ringrazia tutte le Istituzioni presenti, tra cui il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, l’Ammiraglio Antonio Natale in rappresentanza della Marina Militare, il Comandante della Prima Regione Aerea dell'Aeronautica Militare Luigi del Bene, l’Assessore Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano. Tra i tantissimi volontari, testimonial, ambasciatori e amici della Fondazione, presenti Martina Colombari con Billy Costacurta, Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia e il rapper Tedua e molti altri. La Fondazione Francesca Rava ringrazia Intesa Sanpaolo per il sostegno alla Serata. Grazie per il supporto nella comunicazione della serata a Corriere della Sera, 7, Class Editori, Urban Vision e Mimesi — Media Intelligence.

Rava: "La priorità è da sempre aiutare chi ha più bisogno"

Maria Vittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava: “Per noi la priorità, da sempre, è aiutare chi ha più bisogno: i bambini, gli adolescenti e le donne fragili, in Italia, in Haiti e nel mondo. La mission della Fondazione è l’empowerment e non l’assistenzialismo. Un obiettivo che realizziamo attraverso tantissimi progetti concreti, come Palla al Centro, che prevede percorsi di rinascita per i giovani detenuti presso l’Istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano, ninna ho: primo progetto nazionale contro l’abbandono neonatale e l’infanticidio, realizzato nel 2008 insieme al Network KPMG, In Farmacia per i bambini, grazie al quale aiutiamo ogni anno oltre 40.000 bambini in povertà sanitaria, in Italia e in Haiti.

Questa Serata Straordinaria è stata importante per diversi motivi, in primis perché tutti i nostri generosi donatori e gli sponsor respirano l’operato della Fondazione, in presa diretta e nel tempio per antonomasia della musica internazionale. Un’occasione unica e prestigiosa che condividiamo con i nostri volontari, testimonial e ambasciatori come la nostra Martina Colombari con Billy Costacurta, Rajae Bezzaz, il rapper Tedua e molti altri.Il nostro appello è di continuare a sostenere il lavoro della Fondazione Francesca Rava; solo continuando ad unire le forze possiamo davvero fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno”.