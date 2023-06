Alla scoperta de “La grande Milano di Leonardo” con la Città metropolitana di Milano

Appuntamento mercoledì 28 giugno alle 10.30 a Palazzo Litta (corso Magenta 24, Milano / Sala Azzurra) per la presentazione ai lettori e alla stampa del volume di Luca Tomìo "La grande Milano di Leonardo. Arte, ingegneria, architettura, urbanistica”

I contributi contenuti nel libro contano sulla presentazione di Francesco Vassallo, vicesindaco della Città Metropolitana di Milano; sulla prefazione di Emanuela Carpani, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano; sulla prefazione di Antonella Ranaldi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le provincie di Pistoia e Prato, e sull’ introduzione di Andrea Spiriti, Professore Ordinario di Storia dell'Arte Moderna presso l'Università dell'Insubria.

Presente alla presentazione anche l'autore Luca Tomio

L'autore del libro Luca Tomio e i prefatori parteciperanno alla presentazione del 28 giugno 2023, alle 10.30, nella Sala Azzurra di Palazzo Litta, in consegna al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Lombardia e sede sia del Segretariato che della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Presente anche Stefano Bruno Galli, già assessore alla Cultura della Regione Lombardia, docente di Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche presso l'Università degli Studi di Milano. Modera e coordina Cosimo Damiano Meleleo, responsabile Servizio Turismo della Città Metropolitana di Milano.