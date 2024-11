Allarme bomba al Tribunale di Bergamo: evacuato l'edificio

Lunedì 11 novembre intorno alle 9.30 è stato evacuato il Tribunale di Bergamo per un allarme bomba, in seguito ad una telefonata di allarme ad un funzionario civile che lavora al terzo piano del palazzo. Secondo quanto emerso finora, nella telefonata si comunicava la presenza di una bomba all'interno dell'edificio: immediatamente si sono allertati le forze dell'ordine e i soccorsi e si è disposta subito l'evacuazione di magistrati, avvocati, imputati e personale, i quali sono stati fatti uscire all'esterno. Nel frattempo, carabinieri e vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo dell'intero tribunale, dai sotterranei all'ultimo piano.

Avvisati anche gli artificieri di Milano, che sono in attesa sul luogo. In corso ulteriori accertamenti, per verificare l'effettiva presenza di un ordigno e che la telefonata fosse veritiera.