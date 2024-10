Allarme Peste Suina Africana, Assosuini: "Lodrino (Brescia) primo Comune decinghializzato d'Italia”

"Finalmente i nostri appelli vengono ascoltati", spiega Elio Martinelli, Presidente di Assosuini, l'associazione che rappresenta centinaia di allevamenti in Italia. "Nonostante la scarsa reattività della politica nazionale e regionale, accogliamo con grande soddisfazione l'approvazione unanime di una mozione da parte del Comune di Lodrino, Brescia, che si impegna a decinghializzare il proprio territorio. I Sindaci sono i primi responsabili della sanità locale, ed è confortante vedere che non tutti ignorano questa responsabilità, ma anzi agiscono concretamente per contrastare il principale vettore della Peste Suina Africana".

Una tregua invernale per fermare l'avanzata del virus

"Nonostante la riduzione della pressione epidemica, con meno focolai, non possiamo abbassare la guardia", prosegue Martinelli. "L'espansione del virus verso Parma e le aree di Mantova, Brescia e Cremona è solo posticipata alla prossima primavera. Non è una possibilità, ma una certezza. Abbiamo davanti l'inverno, un'opportunità per agire e ridurre la popolazione di cinghiali. I Sindaci più attenti si prepareranno per proteggere allevamenti e imprese locali. Speriamo che queste iniziative possano essere un esempio per la politica nazionale, che deve intensificare gli sforzi."