Allarme Peste Suina: il vertice interregionale per bloccare la diffusione nel Nord

Allarme Peste Suina: il vertice interregionale per bloccare la diffusione

In un clima di crescente preoccupazione, i vertici dell'agricoltura di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna si sono riuniti a Palazzo Lombardia per affrontare la sfida della Peste Suina Africana. Nonostante i nove focolai rilevati non si siano ulteriormente diffusi, il commissario di governo per la lotta al virus, Giovanni Filippini, ha sottolineato che la situazione richiede un'attenzione costante e misure rigorose. "La nostra priorità è ridurre la circolazione del virus negli allevamenti e nei territori infetti," ha dichiarato Filippini, spiegando le strategie messe in campo per contenere l'emergenza.

Beduschi: "In Lombardia massima attenzione e interventi mirati"

L'assessore lombardo Alessandro Beduschi ha ribadito l'importanza del rispetto delle norme di biosicurezza, essenziali per proteggere gli allevamenti dalla minaccia virale. Durante il vertice, si è discusso anche delle azioni per ridurre la popolazione di cinghiali, considerati i principali vettori del virus. "Dobbiamo agire con determinazione per contenere la diffusione della peste suina, che rischia di mettere a repentaglio 30miliardi di reddito per l'esportazione," ha avvertito Beduschi. Filippini ha promesso nuove linee guida pragmatiche per affrontare la crisi, auspicando l'introduzione di regole più centralizzate e ferree per proteggere il settore agricolo.