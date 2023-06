Il 10/6 alle Stelline evento di Azione con Gelmini, Fattorini, Pacente

Sabato 10 giugno, alle ore 10.30, a Milano (Palazzo delle Stelline, Corso Magenta,61) si terrà l’evento voluto dal Coordinatore provinciale di Azione, Carmine Pacente, e organizzato con le associazioni Ideura e Astipa, dal titolo “Popolari e non populiste. Le riforme che servono all’Italia e all’Europa”.

Partecipano Mariastella Gelmini, Emma Fattorini, Alessandro Alfieri e Suor Anna Monia Alfieri.

“Vogliamo riprendere e valorizzare i principi e il metodo popolare - afferma Carmine Pacente - non con un’operazione nostalgia che non avrebbe senso, ma proiettandoli nel presente e nel futuro, per affrontare le principali sfide che abbiamo davanti come le riforme in Italia e in Europa. Auspico e lavorerò affinchè da Milano possa partire un percorso in grado di coinvolgere esponenti di matrice popolare, dialogando con associazioni e società civile”.

“Azione nel suo manifesto politico cita il popolarismo fra le radici del movimento - dichiara invece Mariastella Gelmini – le sfide che abbiamo di fronte rendono tutto ciò ancora più attuale e richiedono un confronto attivo e partecipato con la società civile, con le associazioni e con quanti rifuggono il populismo e si riconoscono in quella cultura politica”.