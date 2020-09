Alleanza civica, Laura Specchio nuova capogruppo a Milano

Avvicendamento nel ruolo di capogruppo di Alleanza Civica a Palazzo Marino: Laura Specchio prende il testimone da Marco Fumagalli. Una scelta ben precisa, dunque da parte del gruppo, nella volontà che a ricoprire il ruolo sia una donna emergente sullo scenario politico e proveniente dal mondo delle professioni. "Prima di tutto - ha dichiarato oggi - ringrazio Marco Fumagalli per l'eccellente lavoro svolto fino a questo momento. Poi ovviamente a tutto il gruppo va il mio caloroso ringraziamento per la fiducia accordata". Laura Specchio è anche presidente della Commissione Politiche per il lavoro.