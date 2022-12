Alleanza Pd-M5S, + Europa: "Errore politico"

"La scelta del PD e del candidato Majorino di cambiare la coalizione che lo aveva inizialmente scelto e di stringere una alleanza con il M5S è un errore politico ed elettorale a cui +Europa non parteciperà, come avevamo chiarito dal primo minuto. Con i populisti in Lombardia non si vince e non si governa". Lo dichiara il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova.

Majorino: "Con + Europa ci sarà un dialogo estremamente costruttivo"

"Sono convinto del fatto che con + Europa e i suoi esponenti nelle prossime settimane ci sarà un dialogo estremamente costruttivo perché è in gioco il futuro della Lombardia". Così il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino ha commentato le dichiarazioni del segretario di +Europa Benedetto della Vedova che aveva definito "un errore politico" l'alleanza del Partito Democratico con il Movimento 5 Stelle per la corsa al Pirellone.