Temporali forti su Milano, allerta arancione e grandine nel Varesotto



Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano, con vento forte, grandine e piogge torrenziali. Secondo le previsioni dell'Arpa, i forti rovesci e le raffiche di vento - con possibilità di tornado - andranno avanti fino a sera. per l momento però è il Varesotto la zona più colpita dal maltempo: sulla parte Nord della provincia, in particolare, sin dalla mattinata, si è abbattuta una vera e propria tempesta di grandine.



Particolarmente colpiti diversi piccoli centri delle valli non distanti dal lago Maggiore. I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono stati chiamati per una ventina di interventi fra tagli piante, sgomberi strade e allagamenti. I comuni maggiormente colpiti sono Sesto Calende, Besozzo, Travedona Monate, Osmate, Cassano Valcuvia, Grantola



Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta arancione per rischio temporali forti e allerta gialla per rischio idraulico sul nodo idraulico di Milano a partire dal primo pomeriggio di oggi e fino alle prime ore della mattinata di domani. Il Comune ha quindi attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l'attivazione degli eventuali interventi.