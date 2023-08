Allerta caldo in Lombardia, previsti picchi fino a 38 gradi

Nel week end in Lombardia sono previste temperature massime che toccheranno i 38 gradi. Il cielo sarà ovunque poco nuvoloso, con velature nelle ore centrali della giornata. E' prevista una modesta formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi. Le precipitazioni saranno assenti, salvo qualche piovasco o isolati e locali rovesci legati al ciclo diurno estivo sui rilievi. Le temperature sono in leggero rialzo. In pianura le minime si aggireranno tra 21 e 25 gradi, mentre le massime tra i 32 e i 37 gradi. Lo zero termico è in rialzo a circa 4.700 metri. Si attende un disagio da calore diffusamente forte in pianura e nei fondivalle.

Allerta caldo in Lombardia, previsti picchi fino a 38 gradi

Domenica 20 agosto il cielo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso per intermittenti transiti di velature. E' previsto qualche cumulo in formazione sui rilievi al pomeriggio. Le precipitazioni saranno assenti, salvo qualche piovasco o isolati e locali rovesci legati al ciclo diurno estivo su Alpi e Prealpi. Le temperature saranno in ulteriore lieve rialzo. In pianura sono attesi valori minimi attorno a 22 gradi, massimi attorno a 36 gradi, con picchi fino a 37-38 gradi. Lunedì il cielo sarà in pianura ed Appennino prevalentemente sereno, in montagna poco nuvoloso, con qualche cumulo pomeridiano. Non sono previste precipitazioni, salvo qualche piovasco isolati e locali rovesci legati al ciclo diurno estivo su Alpi e Prealpi, specie orientali.