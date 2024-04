Allerta gialla per il vento a Milano, comignolo crolla su un’auto parcheggiata

Allerta per il vento a Milano, comignolo crolla su un’auto parcheggiata

Prosegue fino alla mezzanotte di oggi, martedi' 16 aprile, l'allerta gialla (rischio ordinario) diramata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia per vento a Milano. Si raccomanda durante il periodo di allerta "di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. E' importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento". Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile e' attivo per il monitoraggio delle eventuali criticita'. Il forte vento ha anche causato il crollo di un comignolo in mattoni che è finito su un'auto parcheggiata. Nessuno è rimasto ferito.

Allerta anche a Monza, chiuso il parco e i giardini reali

Con un'ordinanza contingibile e urgente il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di oggi, 16 aprile 24 a partire dal pomeriggio e fino al protrarsi delle condizioni meteorologiche con forti raffiche di vento. La chiusura è estesa anche ai due cimiteri cittadini. La decisione è stata presa a seguito del comunicato di allerta gialla emesso dalla Protezione Civile Regionale - che prevede raffiche di vento potenziali superiori ai 60 km/ora, sopra la soglia di sicurezza dei 40 km/ora - e alle rilevazioni effettuate attraverso l'anemometro del Parco. Viale Cavriga resta chiuso al traffico veicolare.

Maltempo: colpito da pannelli divelti dal vento, grave a Milano

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti a Cinisello Balsamo per un incidente nel quale un uomo di 28 anni e' stato colpito da alcuni pannelli di legno divelti dal vento e caduti da una tettoia in costruzione situata al nono piano all'interno del cortile dell'edificio. L'uomo ha riportato un trauma cranico ed e' stato accompagnato in codice rosso all'ospedale di Cinisello Balsamo. Un passante di 66 anni e' rimasto lievemente ferito alla schiena e alla gamba nel tentativo di soccorrere il ferito. Il 118 lo ha trasportato in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.