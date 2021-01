Allianz Cloud, torna il mosaico originale restaurato

Realizzato nel 1960-61 dal laboratorio Sgorlon di Milano al Palalido, torna al nuovo Allianz Cloud, restaurato, il mosaico realizzato con smalti veneziani per rappresentare il mondo dello sport. L’opera – che raffigura atleti stilizzati - adornava l’ingresso del Palalido già negli anni Sessanta. Per preservarlo dalle demolizioni che hanno interessato il palazzetto, in intesa con la Soprintendenza ai Beni Architettonici, il manufatto è stato distaccato dal supporto originario e conservato nel laboratorio di dell’Accademia del Mosaico, che ne ha curato altresì i restauri, in preparazione per il suo successivo riposizionamento. Tutte le 16 lastre che compongono il mosaico sono state completamente restaurate, riposizionate e protette con lastre di plexiglass per preservarlo da danneggiamenti.