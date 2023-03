Allo spazio filatelia di Poste italiane la mostra sui fumetti

In occasione dei Festival del Fumetto in calendario nei prossimi mesi in tutta Italia, Poste Italiane organizzera' una mostra itinerante che raccogliera' le riproduzioni piu' famose dei francobolli ispirati al mondo dei Comics. L'esposizione, che partira' oggi dagli Spazio Filatelia di Roma e Milano fino a coinvolgere gli altri Spazio Filatelia del territorio, prevede un "viaggio nel tempo" prendendo spunto dai primi francobolli emessi come Tex e Corto Maltese, fino ad arrivare a quelli disegnati da Zero Calcare per la "Giornata della Filatelia 2022".

La Filatelia rafforza così la sua sinergia con il mondo dei fumetti

Attraversando il cambio di millennio con Diabolik, Jacovitti, Mafalda e i personaggi Disney. La Filatelia rafforza così la sua sinergia con il mondo dei fumetti offrendo ad appassionati o semplici visitatori la possibilita' di ammirare gratuitamente dei prodotti unici nel loro genere.