Alloggi per gli studenti universitari, i rettori in Consiglio comunale

Per la prima volta, in Consiglio comunale a Milano sono intervenuti tutti i rettori dei principali atenei milanesi che si sono confrontati – come riporta l’ANSA – con i consiglieri che hanno posto loro delle domande.

Centrale tema alloggi e prezzi per gli studenti

Dal dibattito è emerso come il tema degli alloggi a prezzi sostenibili per gli studenti è quello principale. "Il tema degli affitti è quello che più ci preoccupa - ha commentato il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta -, noi riusciamo a rispondere a circa un quarto delle domande che abbiamo. Abbiamo iniziato da qualche anno un percorso per aumentare i posti letto ma dobbiamo cogliere anche le opportunità del Pnrr".

Rettore Franzini: “Copriamo un terzo degli studenti che hanno diritto alla residenza”

"La grande criticità è e rimane quella degli alloggi che per Milano è davvero il problema centrale, copriamo un terzo degli studenti che hanno il diritto alla residenza - ha confermato il rettore dell'Università degli studi di Milano, Elio Franzini -. Noi abbiamo molti studenti che vengono da fuori regione, ma non solo, che non riescono a trovare un posto letto. Non si riesce a coprire nemmeno coloro che ne hanno diritto in quanto soggetti a basso reddito. Il problema può essere risolto solo sul piano nazionale ovvero con maggiori fondi per il diritto allo studio".

Elena Buscemi: “Fondamentale rapporto con atenei”

Per la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, che ha invitato i rettori in aula per il confronto "è fondamentale per il futuro della nostra città il rapporto che si sviluppa con gli atenei sotto tanti punti di vista: trasporti, costo degli affitti, trasformazione del territorio, accoglienza, ricerca, diritti civili, sostenibilità e ovviamente innovazione. Questa iniziativa e' la prima parte di un confronto che dovrà vedere coinvolte anche le rappresentanze degli studenti universitari e delle accademie cittadine". In Consiglio comunale sono intervenuti anche Giovanna Iannantuoni - Universita' degli Studi Milano-Bicocca, Gianmario Verona - Universita' Commerciale "Luigi Bocconi", Antonella Sciarrone Alibrandi - Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Gianni Canova - Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, Roberto Mordacci - Libera Universita' "Vita Salute S. Raffaele, Arturo Chiti - Humanitas University.