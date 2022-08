Bomba d'acqua in Valcamonica

Alluvione in Valcamonica, iniziano i sopralluoghi

I tecnici del Dipartimento di Protezione civile, in collaborazione con gli uffici regionali, hanno effettuato una prima ricognizione presso alcuni dei territori lombardi colpiti dagli intensi fenomeni temporaleschi durante il mese di luglio 2022. Lo rende noto l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. Il programma dei sopralluoghi è stato avviato a seguito della richiesta dello stato d'emergenza a rilievo nazionale trasmesso dal presidente della Regione, Attilio Fontana. La Lombardia ha quantificato i danni subito in modo particolare da patrimonio pubblico, infrastrutture, attività economico-produttive e i privati cittadini in 171 milioni di euro.