Altitonante (FI): “Basta chiudere le scuole di Milano, Sala faccia il sindaco”

“In questi giorni abbiamo assistito all’ennesima protesta di genitori milanesi per la chiusura della scuola di via Spiga, l’ultima di una serie lunga e inaccettabile: abbiamo visto la querelle sulla scuola di via Vivaio, la lotta di insegnanti e alunni per l’istituto di via Baroni al Gratosoglio, il tentativo di resistenza di via Cima e via Paletta, solo per citare i casi tanto fortunati da essere citati dalla stampa, ma quante sono le scuole comunali chiuse dalle ultime due giunte per questioni di bilancio? – si chiede Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia – il sindaco Sala dovrebbe smettere di chiudere scuole e iniziare a fare il sindaco, occupandosi della città e di chi ci vive, perché la presenza di una rete capillare di scuole primarie alla portata di tutti vuol dire garantire il diritto all’istruzione per tutte le fasce della popolazione. Nei prossimi giorni se non ci penserà la stampa, pubblicherò una mappa di tutte le scuole chiuse dal sindaco che pensa a tutto tranne che al bene dei milanesi”.