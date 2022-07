Santagostino è tra le strutture private ad applicare le tariffe più basse

Lo scoppio della pandemia ha fatto emergere le debolezze del nostro Servizio Sanitario Nazionale, aggravando una situazione già complessa per lunghi tempi di attesa e difficoltà nellagestione delle prenotazioni: una condizione che è stata lamentata dall’81% delle persone che hanno cercato di prenotare una prestazione, secondo l’ultima indagine di Altroconsumo che ha valutato anche costi etempi di attesa per cinque tipi di visite ed esami in 195 centri privati.

Tra questi anche Santagostino, prima realtà di sanità privata in Italia a garantire un’offerta specialistica dialta qualità a prezzi calmierati, con una presenza diffusa sul territorio, tra Milano, Monza, Bologna,Brescia e Roma. Nell’analisi condotta da Altroconsumo, che ha preso in esame ecografia all’addomecompleto, gastroscopia, visita ginecologica, risonanza magnetica alla colonna ed elettrocardiogramma,Santagostino ha primeggiato sia garantendo tempi di attesa ridotti sia tariffe tra le più basse sul mercato: a Milano, 95 euro per una risonanza magnetica alla colonna rispetto ai 620 euro nei centri più costosi, quasisette volte in meno.

Ecografia all'addome ha costo di 65 euro

Così l’ecografia all’addome completo che ha un costo di 65 euro rispetto a una mediadi 200 euro, sempre nel capoluogo meneghino, o una visita ginecologica che ha un costo di 65 eurorispetto a strutture che possono arrivare fino ai 160 euro. Santagostino, fin dalla sua nascita, ha sempre assicurato tariffe inferiori alla media delle struttureprivate, in tutte le specialità, senza compromessi con la qualità erogata – ha dichiarato Luca Foresti, Ceodi Santagostino – La presenza di un privato sanitario capace di conciliare qualità dell’erogazione,accessibilità nei prezzi e nell’esperienza utente è fondamentale per tenere “in salute”l’intero sistemaPaese, un tassello non alternativo, ma complementare al Servizio Sanitario Nazionale”.