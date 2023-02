Alunni con bruciore a occhi e gola nel Milanese, scuola evacuata

Otto studenti, tra gli 11 o 12 anni, sono stati visitati dai medici, dopo aver accusato bruciori agli occhi e in gola nella scuola media 'Rizzoli' a Pregnana Milanese, in provincia di Milano. Alle 8.40 nell'istituto sono intervenuti quattro squadre dei vigili del fuoco, personale del 118, i carabinieri e la polizia locale. Per alcuni adolescenti e' stato necessario il trasporto negli ospedali in codice verde.

L'istituto è stato evacuato, mentre il gruppo Nbcr ha effettuato un sopralluogo. Gli specialisti dei vigili del fuoco hanno accertato che non c'erano pericoli. A quel punto tutte le 350 persone, tra cui docenti e amministrativi, evacuate sono state fatte rientrare.