Alunno caduto dalle scale, rinviata la decisione sul patteggiamento

Bambino morto dopo essere precipitato dalla tromba delle scale della scuola primaria Pirelli di Milano: è stata aggiornata al prossimo 3 marzo, per legittimo impedimento di due avvocati, l'udienza preliminare davanti al gup Elisabetta Meyer a carico di due maestre accusate di concorso in omicidio colposo. Il giudice, per quella data, dovra' decidere se accogliere la proposta di patteggiamento a un anno e 10 mesi da parte della bidella, avanzata dalla sua difesa in accordo con la Procura, e se disporre il rinvio a giudizio per le due insegnanti che hanno scelto il rito ordinario. La tragedia il 18 ottobre 2019: il bambino di quasi sei anni morì quattro giorni dopo. Stando all'indagine del pm Maria Letizia Mocciaro e dell'aggiunto Tiziana Siciliano, il piccolo intorno alle 10 del mattino di piu' di un anno fa sali' su una sedia girevole con rotelle, trovata sul pianerottolo vicino alla tromba delle scale, perche' "incuriosito dal vociare" dei bambini di una classe che al piano di sotto usciva per andare in palestra, per poi precipitare per circa 10 metri. Le tre imputate, secondo il capo di imputazione, avrebbero "cagionato la morte del bambino" per colpa "consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme".