Amazon, 200 nuovi posti di lavoro a Milano

Amazon ha annunciato l'apertura di oltre 200 nuove posizioni corporate per la sede di Milano, situata nel quartiere di Porta Nuova, dove i dipendenti a tempo indeterminato oggi sono piu' di 1200. Le nuove posizioni spaziano tra i settori ingegneristico, legale, finanziario, del marketing e delle vendite. Con un totale di 12.500 dipendenti in Italia, spiega una nota, Amazon ha gia' raggiunto l'obiettivo di fine 2021 di 3.000 nuove assunzioni a tempo indeterminato. "Siamo orgogliosi di annunciare la ricerca di nuovi talenti che entreranno nei nostri team basati a Milano e ci supporteranno nel nostro lavoro quotidiano di innovare per conto dei clienti", ha affermato Mariangela Marseglia, Vice President e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. "Puntiamo ad essere il miglior datore di lavoro del mondo, offrendo stipendi tra i piu' alti del settore, training e possibilita' di carriera in un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e moderno". Amazon espande inoltre il proprio ufficio corporate, con 3 piani aggiuntivi dell'edificio di Viale Monte Grappa.

LEGGI ANCHE: A MILANO L'HOTEL PIU' BELLO D'EUROPA