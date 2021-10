Ambiente: Milano vince l'Earthshot Prize del Principe William



La citta' di Milano, con il progetto della Food policy degli hub di quartiere contro lo spreco alimentare, ha vinto la prima edizione del prestigioso premio internazionale Earthshot Prize sulle migliori soluzioni per proteggere l'ambiente. Ad annunciare la vittoria di Milano e' stato nella notte di domenica il Principe William, dopo la valutazione di un comitato di esperti internazionale che ha scelto Milano tra 750 iniziative candidate da tutto il mondo.



A Milano la BBC, come spiegano dal Comune, ha preparato un collegamento con Londra da una terrazza con vista Duomo, al quale ha preso parte la vicesindaca Anna Scavuzzo, con rappresentanti di tutti i partner che rendono vivo questo progetto.



Il premio di un milione di sterline verra' utilizzato per potenziare sempre piu' questi Hub, aprirne di nuovi, garantendone la sostenibilita' sul lungo periodo e replicare questa virtuosa buona pratica nella rete delle citta' che lavorano con Milano sulle Food policy, partendo dalla rete delle citta' di C40 e del Milan Urban Food policy Pact.



Leggi anche: Le MULTE più STRANE che si possono ricevere a MILANO