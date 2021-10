Ambiente: Regioni Bacino padano, appello per qualita' dell'aria



Un appello convinto al Governo,e in particolare al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, per chiedere un maggiore coinvolgimento nelle politiche a tutela della qualita' dell'aria: a lanciarlo, nella cornice delll'Arsenale di Venezia, gli assessori all'Ambiente delle 4 regioni del bacino padano, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, riunite ieri nell'ambito della conferenza di Mid Term del progetto europeo Life PrePair, dedicato a sviluppare e monitorare misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico nel bacino padano.



Come dimostrato dalle evidenze scientifiche del progetto PrePair, le Regioni hanno messo in campo sforzi significativi fin dal 2005,contribuendo al pieno conseguimento dei limiti annuali di PM10 in tutto il bacino padano ed ottenedo il dimezzamento del numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero.

