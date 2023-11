Ambrogino a M'Impegno, il fondatore: "Il regalo più bello per i 10 anni"

“È il regalo più bello per i 10 anni del Comitato MI’mpegno” così commenta Carmelo Ferraro in merito al conferimento della Benemerenza Civica di Milano al Comitato, che ha fondato nel 2013. MI’mpegno in questo decennio ha promosso iniziative e organizzato centinaia di eventi con un unico obiettivo: valorizzare la partecipazione e l’inclusione per restituire alle persone e alla città tutto il bello e il buono possibile. “Sono stati 10 anni di grande responsabilità, di crescita di un noi che ha mobilitato energie, idee e azioni” continua Ferraro “per costruire una rete di solidarietà e presenza sul territorio”.

Il Comitato è ricordato per eventi indimenticabili come “Le guglie e le stelle” sulle terrazze del Duomo a cui hanno partecipato più di 1000 persone, per l’attività del Laboratorio Società e Salute con all’attivo decine di incontri di riflessione e proposte sul sistema socio-sanitario, per le iniziative di solidarietà come quelle nei confronti del popolo ucraino e dei senzatetto a Milano.

Ferraro: "Non ci siamo mai fermati, neanche con il Covid"

“Sono particolarmente orgoglioso del fatto che non ci siamo mia fermati” aggiunge Ferraro “anche durante il periodo del Covid, MI’mpegno è stata una presenza significativa, con incontri, concerti e seminari in streaming a cui hanno partecipato oltre 100.000 persone”. “Il dialogo e confronto instaurato è stato un ponte fra i cittadini e le istituzioni, così che tutti si sono sentiti responsabili della possibilità di cambiamento”.

“Nel futuro prossimo” conclude Ferraro “la grande festa di Natale, un momento tradizionale per concludere con gli amici di MI’mpegno un anno di attività, riconoscere i premi MI’mpegno 2023 e ricominciare a costruire quello che verrà” “Ma anche a breve un grande Open Day sulla Sanità e un momento di confronto sul tema dell’ambiente e della sostenibilità”. “La Benemerenza ci stimola, però, a fare sempre di più e sempre meglio. A favore di Milano e con Milano”.