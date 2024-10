Ambrogino d'Oro, Meghnagi rinuncia alla candidatura: "Non voglio dividere"





"Ringrazio chi mi ha candidato per avere fatto il mio nome ne sono onorato; devo però chiedere che non venga presa in considerazione la mia candidatura perché non voglio sia fonte di fonte di divisione all'interno del Comune". Così Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, annuncia la rinuncia alla candidatura per l'Ambrogino d'Oro. A proporlo era stata la leghista Silvia Sardone. Meghnagi ha aggiunto: "Di fronte all'antisemitismo non devono esserci divisioni politiche. E al contempo non bisogna avere paura a denunciare il vecchio odio antiebraico a destra- chiude Meghnagi- così come quello a sinistra che assume maschere nuove e stenta ad essere riconosciuto come tale"