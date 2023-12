Amici a quattro zampe, in Lombardia interventi e ricoveri a prezzi calmierati

Un aiuto concreto ai nostri amici animali e ai loro padroni, soprattutto alle fasce di reddito più basse, per sostenere spese veterinarie e vaccinazioni a prezzi particolarmente calmierati. È quanto prevede l’accordo siglato a Palazzo Pirelli tra il consigliere di amministrazione dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa) Giusy D’angelo e il presidente della Mutua italiana assistenza veterinaria (Miav) Claudio La Rosa, alla presenza, fra gli altri dell’assessore regionale al Territorio e Urbanistica, Gianluca Comazzi e del sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia, Mauro Piazza.

All’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia, ha fatto arrivare un suo videomessaggio anche l’assessore regionale Elena Lucchini (Famiglia e Solidarietà Sociale) e hanno partecipato l’assessore comunale di Milano all’Ambiente e al Verde, Elena Grandi; il consigliere regionale, Alessandro Corbetta; il presidente di Acad-Confcommercio, Davide D’Adda e il docente di Sociologia all’Università Tor Vergata di Roma, Francesco Rao.

Comazzi: "Una iniziativa che unisce istituzioni e associazioni"

“E’ una bellissima iniziativa – ha commentato l’assessore Comazzi – che unisce il mondo del sociale con associazioni molto importanti come Enpa a quello istituzionale, la sede della nostra Regione che ancora una volta si caratterizza per la grande sensibilità nei confronti della tutela degli animali. Del resto, in Lombardia siamo stati i primi a sconfiggere il randagismo, siamo stati la prima regione ad aiutare i volontari nella gestione delle colonie feline e a mettere al centro anche le cure veterinarie per quelle famiglie ‘fragili’ che fanno fatica a curare i propri animali domestici.

Il prodotto Mutualistico di Miav, ‘Proteggi Per Sempre-Enpa’, insieme al suo primo Fondo sanitario veterinario, permetterà ai sostenitori Enpa di usufruire di interventi e ricoveri veterinari presso i centri convenzionati Enpa, oltre ad una visita gratuita Eog (Esame obiettivo generale), che ad una somministrazione di vaccino annuo. Servizi veterinari che, grazie al Fondo sanitario veterinario, saranno dedicati a famiglie fragili con reddito Isee pari o inferiore a 7.500 euro, adottanti di animali domestici.

“Il patrocinio di Regione Lombardia – ha spiegato il sottosegretario Mauro Piazza – è un segno di vicinanza di tutta l’Amministrazione su un tema molto importante qual è la mutua veterinaria, un ulteriore modo per stare vicino alle persone che hanno una grande attenzione nei confronti degli animali da affezione. Questo si inserisce in una molteplicità di interventi che ha portato avanti Regione Lombardia e che anche il Consiglio regionale seguirà con grande attenzione poiché sta dando vita a tante iniziative e leggi che vanno proprio nel senso di una particolare attenzione per questo mondo”.

“I nostri amici a quattro zampe – ha detto nel video messaggio l’assessore Elena Lucchini – sono sempre più parte delle nostre famiglie e l’attenzione e la sensibilità crescete nei loro confronti è un richiamo anche per le Istituzioni. Il benessere degli animali peraltro è legato a quello della famiglia e della persona che se ne occupa. Ricordo poi quanto sia straordinario il ruolo dei cani nella riabilitazione. Grande attenzione è riservata anche ai cani guida che rappresentano un importante ausilio per le persone non vedenti e ipovedenti, non solo in termini di vera e propria guida ma anche in termini di apporto di fiducia e affettività”.

Giusy D'Angelo (Enpa) ha dichiarato: “Questa iniziativa è fenomenale e ci dà speranza – ha detto Giusy D’Angelo di Enpa – perché da anni tanti volontari lavorano per dare quello che necessita alla cura e all’accudimento degli animali e finalmente con questa mutua è possibile garantire la salute, un diritto fondamentale per tutti, anche i randagi. Questo servizio lavora sulla prevenzione e quindi ha come finalità il benessere e la salute degli animali. Con la mutua veterinaria sono inoltre rimborsate le spese mediche degli animali associati”.

Cosa prevede l'accordo

Nello specifico a fronte di una spesa mensile di 14,50 euro, i sostenitori Enpa potranno usufruire di spese veterinarie programmate (a seguito di ricovero in day hospital ambulatoriale o ricovero clinico programmato) con copertura al 100%. Copertura totale anche per le emergenze, come gli interventi dovuti a tagli, lacerazioni, torsione gastrica, rimozione dall’epidermide degli insetti, avvelenamento, intervento a seguito di incidente stradale.

E ancora: la responsabilità civile verso terzi per danni fisici è riconosciuta fino a 1 milione di euro, quella per danni materiali fino a 50.000 euro. Prevista, inoltre, una vaccinazione all’anno gratuita, oltre ad una seconda valutazione veterinaria ed una visita EOG (Esame Obiettivo Generale, per valutare lo stato di benessere generale dell’animale).

In caso di ricovero o infortunio del padrone dell’amico a quattro zampe, la convenzione riconosce inoltre la ricollocazione dell’animale in una pensione, fino ad un massimo di 5 giorni, oppure un pet sitter a casa che si prende cura dell’animale, sempre gratuitamente. In caso dell’impossibilità del padrone di gestire l’animale per malattia grave, sarà MIAVad occuparsi dell’affido. Gli interventi potranno essere effettuati sia presso il proprio veterinario di fiducia che appoggiandosi alla rete di veterinari convenzionati Enpa.

In Italia 33 milioni di animali domestici

I dati testimoniano come in Italia l’amore per gli animali da compagnia cresca sempre di più. Sono infatti censiti 33 milioni di animali domestici, praticamente 53 ogni 100 abitanti. Di questi, 7,5 milioni sono cani, 8 milioni gatti. A seguire: 1,8 milioni di roditori (criceti e conigli), 13 milioni di uccelli, 1,6 di pesci e 1,3 milioni di rettili. Il 53% delle famiglie italiane ha adottato un animale domestico, e questo è un dato che deve fare riflettere sull’importanza degli stessi ai fini sociali.

"Con questo servizio che sarà operativo nei prossimi giorni – ha commentato Claudio La Rosa di Miav – diamo un supporto di natura veterinaria, con un fondo sanitario specifico, ad esempio con il vaccino gratuito, a tutte le fasce più deboli della popolazione che hanno con sé degli animali domestici. E’ possibile iscriversi anche online sul sito www.dottorbauedottormiao.it oppure telefonando al numero verde 800.818.100”

Numeri importanti anche in Lombardia: all’anagrafe risultano registrati 1,8 milioni di cani, ovvero 1 ogni 6 cittadini. I gatti iscritti sono 350.000, un dato però in difetto visto che l’obbligatorietà della registrazione è solo per i nuovi nati.