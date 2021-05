Amministrative a Milano, FDI: "Albertini per noi possibile vincente"

"Fratelli d'Italia non ha mai posto alcun veto su Albertini e Bertolaso. Se loro dovessero accettare la candidatura per noi sarebbero due scelte vincenti a Milano e Roma. Se Albertini e' disponibile, e viene a comunicarlo in una imminente riunione che mi auguro Salvini vorra' convocare da qui a qualche giorno, FdI sara' assolutamente concorde, perche' dalle nostre valutazioni politiche e demoscopiche e' risultato un possibile vincente con la sinistra e i 5 stelle". Cosi' il vice presidente di FdI del Senato, Ignazio La Russa, al termine del tavolo del centrodestra sulle candidature alle amministrative.

"Albertini a Milano e' risultato il migliore dei candidati della rosa, dietro di lui ci sono altri due candidati in grado di competere con Sala, uno civico e uno no", ha spiegato La Russa. "E' stato un sindaco nostro, piu' che della Lega, siamo contentissimi che piaccia alla Lega, amico da sempre della destra italiana".

Milano: si tratta ma ancora fumata nera su candidato centrodestra

Matteo Salvini insiste e Gabriele Albertini 'barcolla ma non crolla'. Le voci e i botta e risposta che si rincorrono da giorni tra i diretti interessati fanno pensare piu' a un film a puntate che a una trattativa politica. La poltrona da primo cittadino di Milano fa sempre un certo effetto, anche a uno come lui, che su quello scranno ci si e' seduto a lungo, dal 1997 fino al 2006. Dopo la rinuncia a scendere in campo come candidato del centrodestra, in una lettera il 6 maggio scorso, adducendo per lo piu' motivi familiari, "mia moglie e' contrarissima", ha poi aggiunto che gli altri due partiti della coalizione sono stati "se non tiepidi quantomeno timorosi".

E' per questo che il leader della Lega ha spronato gli alleati a non dire troppi 'no' ai candidati giusti, che lui aveva trovato, non solo per Milano ma anche per Roma. Ed ecco perche' c'e' molta attesa per il tavolo del centrodestra, convocato per questo pomeriggio, negli uffici della Camera, per discutere di amministrative. Certo una soluzione si deve trovare al piu' presto per la sfida con Giuseppe Sala che tenta il bis, e sta gia' raccogliendo una decina di liste di sostegno. L'alternativa per il centrodestra potrebbe essere ancora l'ex ministro e presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. Si tratta, per Sala, di "un signor candidato. E' esperto e ha una lunga storia politica". E anche per Albertini, Lupi e' certamente "quello con la notorieta' piu' alta" tra i nomi circolati.

In effetti gli altri candidati papabili sarebbero il professore della Bocconi Maurizio Dallocchio, l'ex prefetto di Milano Alessandro Marangoni, il manager ed ex deputato Simone Crolla, Roberto Rasia Dal Polo, direttore della comunicazione del gruppo Pellegrini, e Riccardo Ruggiero, ex manager di Infostrada, Telecom e Tiscali. Albertini sembra accarezzare l'idea di tornare in politica quando snocciola i sondaggi che lo darebbero vincente su Beppe Sala al secondo turno: lui intercetterebbe il 50% dei consensi contro il 47% del primo cittadino in carica. Ma lui al momento resta sul 'no grazie' e si limita a dire che potrebbe dare una mano con una sua lista che comunque peserebbe gia' il 5%. La porta e' chiusa dunque? Non proprio stando alle ultime battute dell'ex sindaco: "Di definitivo - ha detto in una intervista - c'e' solo la morte. Nel 1997 ho detto di no per tre volte e alla quarta ho detto si'. Puo' sempre accadere qualcosa, la battuta che ho fatto sull'Arcangelo Gabriele che mi appare significa che puo' sempre cambiare qualcosa".