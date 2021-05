Elezioni: Centrodestra, vertice positivo. Da FdI ok a Albertini e Bertolaso

"Clima ottimo". "Clima molto buono". Sono le 17 e 30 e la tanto attesa riunione tra i responsabili enti locali dei partiti del Centrodestra è appena terminata quando fonti presinti al summit di due diverse forze politiche danno la stessa lettura del vertice sul nodo delle candidature alle prossime elezioni comunali di ottobre. Dopo settimane di imcomprensioni e liti, specialmente tra Lega e Fratelli d'Italia, quella di oggi è quasi una fumata bianca. Gli occhi sono tutti puntati, ovviamente, sulle grandi città chiamate al voto. Per quanto riguarda Milano e Roma, le due metropoli più importanti, ha tolto ogni tipo di alibi sui nomi di Gabriele Albertini e Guido Bertolaso.



In sostanza, se i due sono disponibili il partito guidato da Giorgia Meloni non si opporrà. Ora spetta a Matteo Salvini, leader del principale partito della coalizione, incontrarli per un eventuale incontro con i leader. E infatti spetterà proprio a un vertice tra i numeri uno la definizione delle candidature ufficiali nelle cinque più grandi che vanno alle urne. Ma quello di oggi è sicuramente un passo decisivo verso la soluzione e, viste le incomprensione delle scorse settimane, non era affatto facile. Per quanto riguarda Napoli, sempre secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, sono "alte le quotazioni" del magistrato Catello Maresca come candidato sindaco del Centrodestra. A Torino quasi confermato il nome, già uscito da tempo, di Paolo Damilano, anche se non è ancora ufficiale. Più lontana la definizione della candidatura a Bologna, dove ancora non c'è un nome in campo.

LA NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA DOPO IL VERTICE A ROMA

Si è conclusa la riunione del centrodestra sulle Amministrative.

Erano presenti rappresentanti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cambiamo, Udc, Noi con l’Italia.

In un clima di grande collaborazione si è avviato il confronto su tutti i Comuni che andranno al voto nella prossima tornata.

È emersa la comune volontà di presentare agli elettori una coalizione compatta e unita, pronta a battere sinistra e Cinquestelle ovunque.

Per le città metropolitane il comune indirizzo verrà ufficializzato in una imminente riunione con i leader dei partiti della coalizione.

Per le altre città è stato dato mandato ai coordinatori di ciascuna regione di far giungere al tavolo nazionale degli Enti locali una loro comune valutazione.

Il tavolo tornerà a riunirsi il prossimo mercoledì.

All'incontro, hanno partecipato, per la Lega, il responsabile enti locali Stefano Locatelli e il vicesegretario federale Andrea Crippa; per FdI, il vice presidente del Senato Ignazio La Russa e il responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli; per FI, il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale settore Enti Locali; per Cambiamo, Gaetano Quagliariello; per l'Udc, Antonio De Poli e per Noi con l'Italia il deputato Alessandro Colucci.



LE DICHIARAZIONI DOPO IL VERTICE - "Fratelli d'Italia non ha mai posto alcun veto su Albertini e Bertolaso. Se loro dovessero accettare la candidatura per noi sarebbero due scelte vincenti a Milano e Roma. Se Albertini e' disponibile, e viene a comunicarlo in una imminente riunione che mi auguro Salvini vorra' convocare da qui a qualche giorno, FdI sara' assolutamente concorde, perche' dalle nostre valutazioni politiche e demoscopiche e' risultato un possibile vincente con la sinistra e i 5 stelle". Cosi' il vice presidente di FdI del Senato, Ignazio La Russa, al termine del tavolo del centrodestra sulle candidature alle amministrative.



"Confermo che FdI ha aperto alla candidatura di Bertolaso a Roma e Albertini a Milano, previo la loro disponibilita': penso che ci sia la convergenza di tutte le forze politiche del centrodestra", ha detto il vice segretario della Lega Andrea Crippa. "Anche questa volta il centrodestra fara' la sintesi per trovare i candidati piu' preparati che possano vincere le amministrative", ha assicurato Licia Ronzulli, responsabile di Forza Italia per i rapporti con gli alleati. "La decisione sui candidati nei capoluoghi di regione sara' affrontata in un tavolo coi leader nazionali. Noi oggi abbiamo fatto una carrellata in tutte le Regioni".



"In tutti i 130 Comuni sopra i 15mila abitanti il centrodestra sara' unito", ha spiegato il responsabili Enti locali di FI, Maurizio Gasparri. "Prendiamo atto che pero' a Roma la sinistra ha tre candidati: Calenda, Gualtieri e Raggi. Noi avremo un solo candidato che sara' il sindaco di Roma". "Si e' parlato come coalizione, c'e' stato un rispetto anche per le forze minori, in un clima molto positivo: ci sono tutte le premesse perche' il centrodestra questa volta vada veramente unito", ha sostenuto il senatore di Cambiamo, Gaetano Quagliariello. "Il centrodestra ha confermato la volonta' di essere una coalizione nelle prossime scadenze amministrative, coalizione compatta e unita", ha aggiunto il deputato di Noi con l'Italia, Alessandro Colucci.