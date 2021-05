Amministrative, Albertini: "Ho parlato con Meloni, ci penso fino a sabato"

"Questa mattina ho parlato con l'onorevole Meloni che ho ringraziato per la sua adesione convinta, generosa e anche coraggiosa, perché ha dovuto un po' penare con Salvini per trovare il modo giusto di farlo, e ho convenuto ancora con lei che mi prendo ancora fino a sabato. Sabato mattina chiudo senza rinvii, dubbi e ripensamenti l'argomento". Così a LaPresse Gabriele Albertini, sulla candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra.

Nel frattempo Matteo Salvini ripadisce il suo sostegno alla candidatura di Albertini: "Sto lavorando per unire. Da segretario della Lega, da leader del centrodestra e della maggioranza di questo Paese sto lavorando per unire e avere candidati comuni, e visto che Pd e M5s hanno gia' preannunciato corse divise e guerre interne a Torino, Roma e altre citta', il mio obiettivo e' quello di unire tutto il centrodestra", ha detto il segretario della Lega. "Ho gia' detto 18 volte come la penso - chiarisce - penso che Albertini sarebbe il candidato giusto per rilanciare Milano e Bertolaso la persona giusta per restituire orgoglio ed efficienza a Roma e ai suoi cittadini. Sono contento che ieri, finalmente, il tavolo del centrodestra abbia unitariamente condiviso questa ipotesi. Settimana prossima ci rivediamo e spero che si possa chiudere. Sicuramente ci sono anche tante altre donne e uomini in grado di affrontare la sfida. Basta pazientare qualche giorno e poi cominciamo".