Amministrative, la Lega perde Pontida dopo venti anni

A fotografare il momento non esaltante della Lega dopo il voto delle Europee c'è un dato simbolico che giunge dallo spoglio delle Amministrative: il Carroccio perde dopo venti anni il feudo di Pontida, paese simbolo per il movimento. Il sindaco uscente Pierguido Vanalli è stato infatti battuto da un civico, Davide Cantù di "Viviamo insieme Pontida, eletto con il 52% dei consensi. Siamo molto contenti del risultato, è stata una vittoria di tutta la lista - ha commentato il neosindaco, come riferisce Ansa -. I cittadini ci hanno premiato per quanto scritto nel programma e per come ci siamo fatti conoscere. Siamo felicissimi del risultato. È stato premiato il lavoro di tutti i ragazzi e abbiamo apprezzato la fiducia mostrata ai giovani". Pontida era governata dalla Lega da venti anni.