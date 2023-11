Amministratori della Provincia di Milano entrano in Fratelli d'Italia

Sabato 4 novembre alle 11.30 presso la Casa Giacobbe di Magenta il consigliere di Città Metropolitana, Alessandro De Vito, e diversi amministratori e consiglieri dei Comuni della provincia di Milano hanno annunciato la loro adesione a Fratelli d’Italia. Erano presenti il Senatore Mario Mantovani, l’Onorevole Riccardo De Corato, il Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Christian Garavaglia, e il Consigliere di Città Metropolitana e Sindaco di Ozzero, Guglielmo Villani.

Fratelli d'Italia, "grande casa dei conservatori italiani ed europei"

“Ringrazio Giorgia Meloni e tutta la famiglia di Fratelli d’Italia per averci accolto nella grande casa dei conservatori italiani ed europei. In questi mesi con amici, elettori e amministratori abbiamo riflettuto su come poter continuare a dare il nostro contributo nelle istituzioni, con l’impegno e l’energia che da sempre ci contraddistinguono. Idee e progetti erano e restano quelle di sempre, immutate, insieme alla determinazione che mi ha spinto sin da ragazzo a impegnarmi in prima linea per la cosa pubblica. Ringrazio chi mi ha supportato in tutti questi anni, sarà ancora con questa famiglia, con questo gruppo, umano, ancor prima che politico, con cui la nostra storia andrà ancora avanti, insieme.” Oltre a De Vito vengono presentati i nuovi amministratori di Fratelli d’Italia: Maurizio Cattaneo, 32 anni, già assessore al bilancio e ora consigliere comunale a Corbetta; Claudio Scarlino, 32 anni, consigliere comunale di Rho; Patrizia D’Elia, 40 anni, ex assessore e oggi consigliere a Busto Garolfo; Luca Boldorini, 53 anni, eletto consigliere nel comune di Buscate; Erika Pastori, 39 anni, consigliere a Boffalora sopra Ticino; Luca Durè, 55enne ex sindaco per dieci anni e attuale vicesindaco di Cisliano; Fabio Merlotti, 50 anni, sindaco di Buscate; Francesco Magisano, 65 anni, consigliere comunale di Corsico.