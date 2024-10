Amsa, anche i cittadini di Milano potranno usare la ricicleria di Corsico

Dopo una sperimentazione avviata negli scorsi mesi, a partire da ottobre, grazie a un accordo di collaborazione tra i Comune di Milano e Corsico, i cittadini e le cittadine di Milano potranno portare i propri rifiuti anche presso la piattaforma ecologica comunale di Corsico di via Monferrato tra le 8 e le 20, cioè nel canonico orario delle altre riciclerie cittadine.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione, dimostra l’impegno nell’incrementare le riciclerie cittadine, lavorando in sinergia con i comuni della Città Metropolitana e con Amsa. La piattaforma ecologica di Corsico si va così ad aggiungere alle riciclerie di Olgettina, Corelli, Pedroni e Muggiano, oltre alla ricicleria temporanea di via Ripamonti.

Che cosa è possibile portare alla ricicleria di Corsico

La ricicleria di Corsico è un’area attrezzata e custodita dove possono essere portati, ad esempio, rifiuti ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti urbani pericolosi: sarà accessibile da lunedì a sabato, dalle 8:00 alle 20:00, e la domenica dalle 8:00 alle 19:00, cioè con i medesimi orari delle altre riciclerei milanesi.

I milanesi, proprio come i residenti a Corsico, potranno accedervi gratuitamente muniti di documento di identità con veicoli privati o con furgoni a noleggio (provvisti della relativa documentazione di noleggio). Nei primi mesi di sperimentazione sono stati oltre 4.200 gli accessi da Milano. L’accordo tra i Comuni di Milano e Corsico, con il supporto di Amsa, rappresenta un importante passo avanti nella direzione dell’incremento della raccolta differenziata in un’ottica di economica circolare e ha inoltre l’obiettivo di una gestione sempre più sinergica e integrata a livello metropolitano. Grazie alla vicinanza al confine milanese, la piattaforma ecologica di Corsico offrirà un’alternativa comoda e accessibile, in particolare per i residenti nella zona sudovest della città.

Grandi: "Corsico, un accordo prezioso"

“Quello con il Comune di Corsico è un accordo prezioso che dimostra l’importanza di avere un servizio sempre più diffuso non solo sul territorio comunale di Milano ma sull’intera città metropolitana. Si tratta di una collaborazione virtuosa che ci consentirà di essere sempre più vicini e attenti alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Allargando la rete con i territori riusciremo a coinvolgere sempre di più le persone sui temi della raccolta differenziata, dell’economia circolare, dei consumi sostenibili. Ringrazio quindi il sindaco di Corsico, Stefano Martino Ventura, e mi auguro che questa sia la prima di molte nuove collaborazioni con altri comuni dell’area metropolitana”, ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi.

Ventura: "Scongiurata la costruzione di un nuovo impianto"

“L’importante progetto della ricicleria condivisa con Milano è significativo sotto diversi punti di vista – commenta il sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura –: consente di evitare la costruzione di un nuovo impianto su un’area residenziale inadatta, quella di Molinetto di Lorenteggio, e di adottare finalmente una visione metropolitana sull’offerta di servizi. Inoltre, gli orari di apertura prolungati, grazie all’accordo siglato, semplificheranno il conferimento di rifiuti ingombranti, favorendo il decoro cittadino e contrastando gli abbandoni abusivi. Ringrazio l’assessora Elena Grandi con il suo team e i nostri tecnici comunali con cui abbiamo lavorato molti mesi per mettere a punto questo accordo di collaborazione”.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e le tipologie di rifiuti conferibili, è possibile consultare il sito Amsa.it, l’app PuliAMO e i canali ufficiali del Comune di Milano e del Comune di Corsico.