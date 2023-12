Amsa: modifiche nel calendario di raccolta rifiuti nelle festività natalizie

Festività natalizie: modifiche nel calendario di raccolta rifiuti nei comuni serviti da Amsa

Amsa comunica che in occasione delle festività natalizie i servizi di raccolta rifiuti nei Comuni serviti dall’Azienda subiranno variazioni.

Ecco il calendario a Milano

In particolare, a Milano lunedì 25 dicembre saranno sospesi i servizi di raccolta differenziata. Il ritiro delle raccolte sospese del 25 dicembre presso le utenze interessate sarà effettuato nelle giornate di giovedì 21 dicembre e giovedì 28 dicembre, insieme ai rifiuti previsti dal calendario di raccolta. Garantita, dove prevista, la raccolta dell’umido per le grandi utenze con servizio notturno. Mercoledì 26 dicembre, lunedì 1 gennaio e sabato 6 gennaio i servizi di raccolta differenziata saranno regolarmente effettuati. Le riciclerie cittadine resteranno chiuse il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. In occasione della festività del 6 gennaio resteranno aperte dalle 8.00 alle 15.00 le riciclerie cittadine di via Olgettina e Muggiano, chiuse le aree di via Pedroni e via Corelli.

Il calendario degli altri comuni del milanese

A Bresso, il 25 dicembre saranno sospese la raccolta di indifferenziato e plastica /metallo, che saranno recuperate venerdì 29 dicembre. Il 26 dicembre e il 6 gennaio raccolta rifiuti regolare. Il 1° gennaio sospesi tutti i servizi di raccolta, con recupero delle frazioni plastica/metallo e indifferenziata il 5 gennio.

A Buccinasco, il 25 dicembre e il 1° gennaio sospese le raccolte di sfalci e potature (anticipate rispettivamente al 23 dicembre e al 30 dicembre), umido e carta (recuperate rispettivamente martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio. Il 26 dicembre e il 6 gennio le raccolte previste si confermano regolari.

A Cormano, il 25 dicembre saranno sospese le raccolte di umido, carta e vetro, che verranno recuperate mercoledì 27 dicembre. Raccolta rifiuti garantita il 26 dicembre, sospesa il 1° gennio con recupero il 3 gennaio.

A Corsico, il 25 dicembre e il 1° gennaio sospese le raccolte di indifferenziato e umido (recuperate rispettivamente martedì 26 dicembre e martedì 2 gennio), carta e vetro (recuperate rispettivamente mercoledì 27 dicembre e mercoledì 3 gennaio), imbllggi in crtone (recuperata il turno successivo). Il 26 dicembre e il 6 gennaio sono confermate le raccolte previste.

A Gerenzano, il 25 dicembre e il 1° gennaio saranno sospese le raccolte di umido e vetro e lattine, recuperate martedì 26 dicembre. Il 6 gennaio sono confermate tutte le raccolte previste.

A Lacchirella, il 25 dicembre e il 1° gennaio sospesa la raccolta dell’umido (che sarà recuperata rispettivamente martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio). Il 26 dicembre i servizi previsti si confermano regolari, mentre il 6 gennaio sarà garantita la raccolta dell’indifferenziato.

A Novate Milanese, il 25 dicembre e il 1° gennaio sospese le raccolte di indifferenziato, umido,vetro, sfalci e potature (recuperate rispettivamente martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio) e della carta (recuperata rispettivamente mercoledì 27 dicembre e mercoledì 3 gennaio). Il 26 dicembre e il 6 gennaio le raccolte previste si confermano regolari.

A Pero, il 25 dicembre sospese le raccolte di indifferenziato e vetro (recuperate mercoledì 27dicembre), umido, carta, plastica e metallo (recuperate mrtedì 26 dicembre). Il 26 dicembre, il 1°gennio e il 6 gennaio le raccolte previste si conferamno regolari.

A Pioltello il 25 dicembre il servizio è sospeso (Zon A); il recupero in zon Satellite è posticipato al 26 dicembre e nelle zone Limito, San Felice e Malaspina al 27 dicembre. Il servizio sarà regolare il 26 dicembre e il 6 gennaio. Il 1 gennaio il servizio è sospeso (Zon A); il recupero in zona Satellite è posticipato al 2 gennaio e nelle zone Limito, San Felice e Malaspina al 3 gennio.

A Settimo Milanese, il 25 dicembre sospese le raccolte di umido (recuperata martedì 26dicembre), carta e plastica e metallo (recuperata mercoledì 27 dicembre) e le raccolte ZAI(recuperate giovedì 28 dicembre). Il 26 dicembre e il 1° gennaio le raccolte previste si confermano regolari, tranne la raccolta ZAI che sarà recuperata rispettivamente giovedì 28 dicembre e giovedì 4 gennaio. Il 6 gennaio confermate tutte le raccolte previste.

A Saronno, il 25 dicembre e il 1° gennaio sospese le raccolte di indifferenziato (anticipata rispettivamente sabato 23 dicembre e sabato 30 dicembre), carta (anticipata sabato 23dicembre e recuperata mercoledì 3 gennaio), umido (recuperata al turno successivo in entrmbi i casi), vetro (recuperata rispettivamente martedì 26 dicembre e mercoledì 3 gennaio) e plastica e metallo (recuperata rispettivamente martedì 26 dicembre e anticipata sabato 30 dicembre). Il 26 dicembre e il 6 gennaio le raccolte previste si confermano regolari.

A San Giuliano Milanese, il 24 e il 31 dicembre servizi di raccolta rifiuti sospesi, con anticipo rispettivamente venerdì 22 dicembre 2023 e venerdì 29 dicembre 2023, in entrambi i giorni con esposizione dei rifiuti entro le ore 20.00. Il 25 e il 26 dicembre e il 1° e il 6 gennaio le raccolte previste si confermano regolari.

A Segrate, il 25 dicembre e il 1° gennaio saranno sospese le raccolte di indifferenziato e umido(recuperate in entrambi i casi al turno successivo), di sfalci e potature (recuperate martedì 26dicembre), di plastica e metallo (recuperate rispettivamente mercoledì 27 dicembre e mercoledì 3 gennaio). I servizi di raccolta previsti si confermano regolari nelle giornate del 26 dicembre e del 1° gennaio.

A San Donto Milanese e Uboldo non sono previste modifiche nei servizi di raccolta. I Centri di Raccolta e le Piattaforme Ecologiche di Bresso, Cormano, Gerenzano, Novate Milnese, Pero, Pioltello, San Giulino Milanese, Segrate e Uboldo rimarranno chiusi il 25, 26 dicembre e 1 e 6 gennaio. Il Centro di raccolta di Saronno resteranno chiuso.