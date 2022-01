Anche Luc Montagnier alla manifestazione contro il green pass a Milano

Covid, Paragone: una maratona contro la retorica dominante

Sabato 15 gennaio a Milano, dalle ore 15 alle ore 18 in piazza XXV Aprile, si svolgerà una manifestazione organizzata da Per l'Italia con Paragone-Italexit a favore dei diritti e delle libertà individuali e contro le politiche del governo e il supergreenpass. Sul palco sarà presente il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier, che interverrà personalmente per parlare dei temi legati all'emergenza Covid. Alla manifestazione parteciperanno anche rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dell'Esercito italiano sospesi dal servizio, che per la prima volta scenderanno in piazza per protestare contro l'obbligo del green pass nell'esercizio della loro professione, supportati dal sindacato della Polizia di Stato lo Scudo.

Ad annunciare la presenza del virologo e' stato lo stesso Gianluigi Paragone in un video sui social. "Avremo la possibilita' sabato di sentire il premio Nobel Luc Montagnier, e' ufficiale - ha spiegato Paragone -. Montagnier sara' a Milano con noi e inizieremo una lunga maratona dalle 15 alle 18, avremo interventi con Robert Kennedy Junior, avremo collegamenti e interventi con protagonisti dello sport come Marco Melandri, avremo il dottor Donzelli che ci parlera' anche lui di come la retorica dominante in tv di fatto sia sbugiardata da quello che comincia a emergere". Nel corso della manifestazione ci saranno poi "interventi legali che ci racconteranno come fronteggiare i deliranti decreti, l'abbiamo organizzata in sostegno anche delle forze dell'ordine che resistono", ha aggiunto Paragone.