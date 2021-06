Anche Mattarella all'inaugurazione del restyling di Linate

Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi alle 12.30 a Milano per l'inaugurazione della nuova area imbarchi dell'aeroporto di Linate. Con lui anche il presidente Sea Michaela Castelli, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della Lombardia Attilio Fontana. I lavori hanno interessato il redesign architettonico e funzionale dell’area check in, dei filtri di sicurezza e dell’area duty free per 8mila metri quadri. Realizzata una nuova area del terminal da 10mila metri quadri su tre livelli per un investimento complessivo da 40 milioni di euro.

Ha dichiarato l'ad di Sea Armando Brunini: "I lavori di profonda riqualifica di Linate sono iniziati nel 2019 in epoca pre-pandemia. Abbiamo deciso di portarli avanti e li abbiamo completati rispettando i tempi.

Ha aggiunto Castelli: "La decisione di mantenere aperto il cantiere di Linate nonostante la pandemia è stata molto difficile ma l’abbiamo presa con grande senso di responsabilità».

Particolare l'intervento all'area dei filtri di sicurezza, inaugurata nell'ottobre del 2020 ma già riprogettata per ridurre lo stress dei passeggeri: «Per la prima volta in Europa in un aeroporto è stata applicata la neuroscienza alla progettazione architettonica. Colori caldie rivestimenti in legno nell’area di sicurezza obbediscono all’esigenza emotiva del passeggero di sentirsi accolto. Dopo lo stress emotivo dei controlli i colori diventano chiari con bianco e verde», spiega al quotidiano Il Giorno Alessandro Fidato, chief operating officer di Sea. Tecnologie di ultima generazione consentono di effettuare i controlli senza separare apparecchi elettronici e liquidi dal bagaglio a mano, introdotto il sistema di face boarding per associare l'impronta biometrica del volto a documento e carta di imbarco, che non deve essere più mostrata sino all'arrivo al velivolo. L'area della food court si ispira a quella presente al Louvre di Parigi, con 29 nuovi shop.

Malpensa, il Ministero chiede integrazioni al piano di raddoppio del cargo city

Se Linate raddoppia, Malpensa invece procede con maggiori incertezze. Come riferisce oggi il Sole 24Ore, il Ministero per la transizione ecologica ha sospeso la procedura di Valutazione di impatto ambientale per il Masterplan 2035 chiedendo approfondimenti e integrazioni. Il piano, che già non aveva pienamente convinto Regione Lombardia, prvede l'ampliamento a sud dell'aeroporto con il raddoppio del cargo city ed il redesign dell'area esterna di fronte al T1. Ma in fondo si tratta dello stesso ostacolo emerso due anni fa per il piano legato a Linate: da Sea filtra dunque ottimismo per il buon esito del progetto.