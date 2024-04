Anche quest'anno il Comune di Milano terrà l'erba alta per scelta

Anche quest'anno, come già l'anno scorso, sarà ridotto il taglio dell'erba. A Milano, in 54 aree pubbliche distribuite in tutti i Municipi, dal centro alla periferia, l'erba dei prati sarà mantenuta più alta e gli sfalci saranno ridotti. Questa iniziativa coinvolge un totale di 1,3 milioni di metri quadrati, rappresentando una significativa porzione dei circa 19 milioni di metri quadrati di verde urbano direttamente gestiti dal Comune. E' il frutto di una scelta del Comune di Milano, volta a promuovere la sostenibilità ambientale e la biodiversità, a contrastare le isole dal calore e preservare il suolo dalla siccità.

Prati urbani: il "sfalcio ridotto" per un ambiente più sano e vivibile

Come riporta il comunicato del Comune di Milano, la pratica del "sfalcio ridotto" porta con sé una serie di vantaggi significativi per l'ecosistema urbano. Riducendo la frequenza di taglio dell'erba, si permette alle varie specie che compongono il prato di completare il loro ciclo vegetativo fino alla fioritura e alla produzione di seme. Questo significa offrire un habitat più ricco e diversificato per api, insetti impollinatori, uccelli e piccoli mammiferi, contribuendo così in modo tangibile alla biodiversità delle aree urbane. "Inoltre, l’erba più alta trattiene l’umidità, preserva il suolo durante i periodi siccitosi e mitiga l’effetto delle isole di calore."

Connessioni ecologiche in città: prati fioriti lungo le vie di traffico

Le aree designate per mantenere l'erba più alta sono state selezionate considerando diversi criteri che tengono conto della loro posizione all'interno della città. Dall'area centrale, dove sarà applicato il "sfalcio ridotto" attorno al platano monumentale dei Giardini Pubblici Montanelli, per favorire sia la salute dell'albero che la biodiversità circostante, fino alle zone dei parchi più estese, dove lo spazio abbondante consente di preservare aree naturali senza comprometterne l'uso per giochi, relax o sport. Inoltre, sono state identificate aree lungo le principali vie di traffico, mirando a creare connessioni ecologiche e contribuendo così agli sforzi complessivi dell'amministrazione per aumentare la naturalità degli spazi urbani.

Campagna educativa per il 'sfalcio ridotto': Milano investe nella sensibilizzazione ecologica

Presto, nelle vicinanze dei prati soggetti al "sfalcio ridotto", verranno posizionati circa 150 cartelli informativi. Questi cartelli fanno parte di una campagna volta a spiegare ai cittadini l'obiettivo di questa pratica: "migliorare la qualità del suolo e la qualità dell’aria e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, rispettare il ciclo della natura e ridurre la nostra impronta ecologica." conclude il comunicato.