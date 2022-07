Anche Rafa Benitez si avvarrà della tecnologia di Kama.Sport

Un altro nome prestigioso si aggiunge a coloro che hanno scelto l'avveniristica piattaforma di data analysis applicata al calcio di Kama.Sport: Rafa Benìtez. Il tecnico spagnolo vincitore -tra i tanti trofei conseguiti- di due campionati spagnoli, due coppe Uefa/Europa League, di una Champions League, di un Mondiale per Club.

Benítez, tecnico di visione improntata alla costante innovazione, da anni utilizza l'analisi dei dati a supporto del proprio lavoro. Inevitabile quindi che le strade del tecnico spagnolo e di Kama si incontrassero.

Benitez: "Ho sempre guardato alle tecnologie più avanzate per migliorare le prestazioni delle mie squadre"

"Fin dagli inizi della mia carriera da allenatore -dichiara Rafa Benìtez- ho sempre guardato alle tecnologie più avanzate che potevo utilizzare per migliorare le prestazioni delle mie squadre. Questa è la ragione per la quale oggi ho scelto Kama.Sport".

Kama.Sport, software house all'avanguardia nell'analisi dei dati applicati al calcio

Kama.Sport, la software house fondata da tre under 30 nel 2019 con un solidissimo curriculum scientifico e una passione comune per il calcio, collabora con il Napoli, il Sassuolo, l'Udinese e supporta con le proprie analisi tecnici come Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano, Andrea Pirlo, Paolo Zanetti, Filippo Inzaghi, Roberto De Zerbi e il campione d'Italia Stefano Pioli.

In poco più di tre anni la società fondata da Carlo Bertelli, Davide Ragazzi e Nicola Bosio è diventata leader europeo nell'analisi dei dati applicati al calcio, settore di avanguardia dove si incontrano sport e big data.

Il cuore di Kama è una tecnologia informatica all’avanguardia capace di elaborare milioni di dati con un livello di customizzazione finora mai raggiunto e in grado di fornire analisi tecnico-tattiche e di performance dettagliatissime.I software di Kama elaborano azioni di gioco, traiettorie di corsa e dei passaggi, parametri fisici, densità nelle aree del campo e nelle fasi di gioco, indicatori fisiologici e medici e tutto quello che può essere utile agli staff tecnici delle squadre sia per migliorare le performance fisiche e tecniche dei singoli giocatori, sia per definire le migliori tattiche, non solo per ogni singola partita, ma anche per ogni specifica fase di gioco, nonché per rendere più efficienti le sedute di allenamento e personalizzarle sulle condizioni di ogni singolo giocatore e implementare le skills tecniche.

Bertelli (Kama.Sport): "Orgogliosi che Benitez abbia scelto la nostra piattaforma"

“Siamo orgogliosi che un tecnico con il palmarès e l’esperienza di Benìtez -dichiara Carlo Bertelli, co-founder e CFO di Kama.Sport- abbia scelto la nostra piattaforma. Rafa è stato un pioniere dell'analisi dei dati applicata agli allenamenti e alla tattica, dimostrando che l'intelligenza e la visione dell'allenatore possono avvalersi in maniera vincente delle tecnologie più sofisticate.” La scelta di Rafa Benítez, da sempre convinto che l'analisi dei dati possa dare un grande contributo a mettere in campo le idee di un allenatore e con una con una grande esperienza di lavoro con i software, proietta Kama.Sport ancora più avanti sul terreno dell'innovazione e della data science applicata al calcio in una dimensione sempre più internazionale.